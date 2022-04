Pazza Serie C, restituiti 2 punti al Foggia: ecco cosa cambia La classifica del girone C cambia ancora a poche ore dall'ultima giornata di campionato

Cambia ancora la classifica del girone C di Serie C a poche ore dall'ultima giornata di campionato. Restituiti 2 punti al Foggia, a cui ora ne basterebbe aritmeticamente uno per qualificarsi ai playoff a prescindere dall'esito del ricorso della Juve Stabia avverso il -2 in classifica maturato lo scorso mercoledì per ritardi nei versamenti di un bimestre contributivo. Allo stato attuale, comunque, i satanelli sono qualificati agli spareggi promozione e, vincendo contro l'Avellino, avrebbero la certezza di accedervi da settimi.

Il comunicato della Lega Pro

La Lega Italiana Calcio Professionistico

• vista la comunicazione prot.15760 SS 21-22 Co.A.P.S. del 21 aprile 2022 del Presidente della Commissione Acquisizione Partecipazione Societarie F.I.G.C.;

• preso atto che nella suindicata missiva viene comunicato che la Società Calcio Foggia 1920 s.r.l. ha formulato istanza di riesame ai sensi del 3° comma della norma transitoria annessa all'art. 32 del Codice di Giustizia Sportiva, promulgata con C.U. n. 206/A del 17 marzo 2022;

• preso altresì atto che “l'istanza tempestivamente pervenuta alla Commissione, ha determinato l’improcedibilità ai sensi e per gli effetti di cui al 4° comma della citata norma transitoria, del giudizio pendente e la caducazione delle sanzioni comminate” e nello specifico la caducazione

della sanzione comminata al club dalla Corte Federale D'Appello di due punti di penalizzazione;

ridetermina la classifica del Girone C del Campionato di Serie C 2021/2022 alla 18a giornata di ritorno secondo la seguente graduatoria:

GIRONE “C” PUNTI

1a BARI 75

2a CATANZARO (*) 64

3a AVELLINO (*) 64

4a PALERMO 63

5a VIRTUS FRANCAVILLA (*) 56

6a MONOPOLI (*) 56

7a FOGGIA (°) 51

8a MONTEROSI TUSCIA (°) 51

9a TURRIS (°) 49

10a PICERNO (°) 49

11a JUVE STABIA p.p. 2 46

12a CAMPOBASSO 43

13a LATINA 42

14a ACR MESSINA 39

15a TARANTO 38

16a POTENZA 36

17a FIDELIS ANDRIA 30

18a PAGANESE 26

19a VIBONESE 21

(*) Graduatoria determinata per i punti conseguiti negli incontri diretti.

(°) Graduatoria determinata dalla differenza fra reti segnate e subite nell’intero Campionato

p.p.: Punti di penalizzazione.