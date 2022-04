Foggia - Avellino, via alla prevendita per il Settore Ospiti: tutti i dettagli Tutte le info su modalità di acquisto, costi, direttive e come raggiungere lo stadio "Zaccheria"

In vista della gara Foggia – Avellino, in programma domenica 24 aprile 2022 alle 17,30, valida per la trentottesima e ultima giornata del girone C di Serie C, è attiva la prevendita per il Settore Ospiti dello stadio “Pino Zaccheria” per un totale di 220 tagliandi.

I ticket sono disponibili a un prezzo di 10 euro esclusi i diritti prevendita e sono acquistabili online sul portale Vivaticket (consultabile al seguente link https://www.vivaticket.com/it/biglietto/serie-c-21-22-foggia-calcio-foggia-avellino/180021) o presso i punti vendita abilitati.

Ai residenti della provincia di Avellino sarà possibile acquistare solo i tagliandi del Settore Ospiti con obbligo di fidelity card. Chi non ne fosse in possesso potrà sottoscriverla e acquistarla al seguente link: https://sport.ticketone.it/event/it/47680/90600776/fidelity-us-avellino

La vendita dei biglietti è già attiva. La prevendita terminerà alle 19 di domani, sabato 23 aprile 2022, salvo esaurimento.

I tifosi dell’Avellino dovranno raggiungere lo stadio "Zaccheria" esclusivamente a bordo di mezzi collettivi (pullman o minivan) seguendo l’itinerario disposto dalla Questura di Foggia e raggiungendo il luogo programmato dalla Questura entro e non oltre le 15 del giorno 24 aprile 2022. Non sarà consentito l’accesso allo "Zaccheria" in nessun’altra modalità.