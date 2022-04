Foggia, torna Ferrante. In porta Dalmasso, l'argentino che vive una favola Serie C, conto alla rovescia per la sfida con l'Avellino: ecco la probabile formazione dei dauni

Sarà un sabato di conferenze stampa quello alla vigilia di Foggia – Avellino. Gautieri e Zeman presenteranno il match, valido per la trentottesima e ultima giornata del girone C di Serie C formato 2021/2022 prima di riabbracciarsi e poi sfidarsi allo “Zaccheria” con le Curve chiuse al pubblico in seguito alle tensioni esplose nel corso del precedente match casalingo con il Catanzaro.

Davanti a microfoni e taccuini il tecnico boemo potrebbe fugare alcuni dei dubbi relativi alla probabile formazione da opporre ai biancoverdi. Piuttosto scontato il ritorno della coppia centrale titolare Sciacca - Di Pasquale (in gol all'andata), rispettivamente al rientro da un turno di squalifica e da un'assenza forzata per via di acciacchi di natura fisica. Nel cuore del tridente dovrebbe ritornare Ferrante dopo tre giornate di assenza per infortunio: l'attaccante fu letale in pieno recupero, nella gara di andata, firmando un 2-2 che ha pesato sulle velleità di rimonta irpine sul Bari. In difesa sulle fasce Garattoni e Rizzo dovrebbero essere rispetttivamente preferiti a Martino e Nicolao. A centrocampo ci dovrebbe essere il ritorno dell’ex Di Paoloantonio mentre l'altro ex, l'irpino doc Garofalo, dovrebbe partire alla panchina.

In porta il talento classe 2000 Dalmasso. L'estremo difensore argentino sta vivendo una vera e propria favola sportiva: era il terzo portiere, Zeman lo ha lanciato titolare e in settimana il club dauno gli ha fatto firmare un rinnovo triennale.

La probabile formazione.

Foggia (4-3-3): Dalmasso; Garattoni, Di Pasquale, Sciacca, Rizzo; Rocca, Peterman, Di Paolantonio; Merola, Ferrante, Curcio. All.: Zeman.