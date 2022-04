Foggia - Avellino, brutte sorprese dai convocati: ecco le assenze inattese Ci sono Kragl e Plescia, fuori Maniero, Chiti ma anche due titolari dei biancoverdi

Brutte sorprese tra i convocati dell'Avellino, impegnato domani, alle 17,30, a Foggia nell'ultima giornata del girone C di Serie C formato 2021/2022. Come nelle attese nell'elenco non figura Riccardo Maniero, che continua il programma di riatletizzazione, ma anche Fabio Tito, fuori precauzionalmente perché contatto diretto con un positivo al Covid-19. E non è finita qui: out pure Antonio Di Gaudio, a scopo precauzionale per un affaticamento muscolare. A completare la lista degli indisponibili è Lorenzo Chiti, che ha avvertito sintomi influenzali. Tra acciacchi e intoppi, il difensore completa il suo percorso da meteora in campionato dove non ha collezionato alcun minuto dopo essere stato prelevato in prestito dalla Fiorentina dall'ex direttore sportivo Di Somma. La possibile sorpresa di formazione, se Kragl non dovesse essere schierato dal primo minuto, potrebbe essere rappresentata da Micovschi titolare sulla nelle vesti di mezzala sinistra come potrebbe aver lasciato intuire Gautieri in conferenza stampa: "Potremmo sfruttare la superiorità numerica a centrocampo con giocatori di fascia".

L'elenco dei 22 convocati.

Portieri: Forte, Pane, Pizzella.

Difensori: Rizzo, Scognamiglio, Dossena, Bove, Ciancio, Silvestri, Stanzione, Mignanelli.

Centrocampisti: Aloi, Mastalli, De Francesco, Carriero, Matera, Kragl.

Attaccanti: Kanoute, Murano, Plescia, Mocanu, Micovschi.

La probabile formazione.

Avellino (3-5-2): Forte; Silvestri, Scognamiglio, Bove; Ciancio, Carriero, Aloi, Micovschi, Mignanelli; Kanoute, Murano. A disp.: Pane, Pizzella, Rizzo, Dossena, Stanzione, Kragl, De Francesco, Mastalli, Matera, Plescia, Mocanu.