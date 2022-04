Foggia, Zeman diserta la conferenza stampa e recupera 3 calciatori Ecco perché il tecnico boemo non avrebbe preso parte alla presentazione del match con l'Avellino

Sono 23 i calciatori convocati da Zeman (che ha disertato la conferenza stampa in apparente disaccordo con alcune pungolature in diretta tv, ricevute dal presidente Canonico, ndr) per Foggia – Avellino, in programma domani, alle 17,30, allo stadio “Zaccheria”, valida per la trentottesima giornata del girone C di Serie C. Rientra Sciacca dalla squalifica. Recuperati, dai rispettivi infortuni, Rizzo Pinna e Ferrante.

L'elenco dei 23 convocati.

Portieri: Volpe, Dalmasso.

Difensori: Garattoni, Di Pasquale, Sciacca, Girasole, Martino, Rizzo, Nicolao.

Centrocampisti: Gallo, Rizzo Pinna, Rocca, Maselli, Garofalo, Petermann, Di Paolantonio.

Attaccanti: Ferrante, Curcio, Vitali, Merola, Turchetta, Tuzzo, Di Grazia.

La probabile formazione.

Foggia (4-3-3): Dalmasso; Garattoni, Sciacca, Girasole, Rizzo; Rocca, Petermann, Garofalo; Merola, Di Grazia, Curcio. A disp.: Volpe, Di Pasquale, Martino, Nicolao, Gallo, Vitali, Rizzo Pinna, Di Paolantonio, Maselli, Turchetta, Ferrante, Tuzzo. All.: Zeman.