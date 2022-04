Südtirol, la prima volta non si scorda mai: altoatesini promossi in Serie B Serie C. Dopo Bari e Modena, ecco i vincitori del girone A e gli accoppiamenti playoff

Dopo il Bari nel girone C e il Modena nel girone B è il Südtirol la terza squadra promossa direttamente in Serie B: gli altoatesini, eliminati nei quarti di finale dei playoff dall'Avellino, nella scorsa stagione, hanno vinto il campionato conquistando il primo posto del girone A grazie al successo per 2-0, al “Nereo Rocco”, contro la Triestina, grazie a una doppietta di Casiraghi. Per il Südtirol, che da anni programmava e investiva in rosa e strutture per compiere il grande salto, si tratta di una storica prima volta in Cadetteria. Beffato il Padova, che aveva riaperto il torneo quando ormai sembrava chiuso: i biancoscudati sono stati sconfitti per 2-1 in casa dalla Virtus Verona (reti di Pellacani e Manfrin) chiudendo a -5 dagli uomini di Javorcic. Terza la Feralpisalò, quarto il Renate, quinta la Triestina. Definito il primo turno dei playoff: Lecco - Pro Patria; Pro Vercelli – Pergolettese; Juventus Under 23 - Piacenza. È retrocesso in Serie D il Legnago. Ai playout: Trento - Giana Erminio e Pro Sesto - Seregno.