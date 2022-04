Gautieri: "Tutti in ritiro, ai playoff credendo di poter arrivare fino in fondo" Foggia - Avellino 2-0, il tecnico dei biancoverdi: "Dovevamo fare qualcosa di più"

Foggia – Avellino 2-0, il commento del tecnico dei biancoverdi, Carmine Gautieri: “Sicuramente non è stata una buona partita quella che abbiamo giocato, soprattutto rispetto a come l’avevamo immaginata e preparata. Nei primi 7, 8 minuti abbiamo provato a prenderli alti e cercando la profondità, poi abbiamo iniziato a fare scelte sbagliate e le abbiamo pagate a caro prezzo. Abbiamo subito la facilità di corsa del Foggia, le loro transizioni offensive; incassato il primo gol in seguito a una terribile disattenzione su calcio piazzato. Poi, con l’espulsione di Aloi, la gara è stata compromessa definitivamente. Dovevamo, però, fare qualcosa di più. Ai playoff ci arriviamo credendoci. Vogliamo arrivare fino in fondo. Stiamo programmando il ritiro per prepararci in un certo modo ed essere pronti quando sarà il momento di scendere in campo. Dovremo essere diversi da quelli che siamo stati oggi e cercare di sbagliare meno possibile. Solo così si raggiungono risultati importanti e dobbiamo assumerne ulteriore consapevolezza".