Carriero: "Chiedo scusa a nome di tutta la squadra, soprattutto ai tifosi" Foggia - Avellino 2-0, il centrocampista: "Ai playoff non nascondo che sarà difficile"

Foggia – Avellino 2-0, il commento del centrocampista dei biancoverdi, Giuseppe Carriero: “C’è poco da dire, chiedo scusa a nome di tutta la squadra, soprattutto ai nostri tifosi. Loro, i nostri tifosi, sono sempre stati al nostro fianco e siamo delusi soprattutto per loro, per come non li abbiamo ripagati. Quella che si chiude oggi è stato un campionato difficile, con tanti episodi a sfavore, ma non è una giustificazione o la ricerca di alibi. Oggi contro il Foggia era un match point per ricompattare l’ambiente, ma ce lo siamo giocati. Solo colpa nostra. Noi, io per primo, però, ci crediamo ancora nei playoff, nel poter raggiure la Serie B attraverso i playoff. Ora abbiamo una settimana per preparare la prima partita e non nascondo che sarà difficile, ma c’è da riscattarsi e da dimostrare che noi non siamo quelli della gara di oggi, come anche del primo tempo contro il Bari. Ora tutti dobbiamo dare di più, dato che le partite, d’ora in poi, conteranno tutte e non ci sarà più possibilità di sbagliare altrimenti sarà davvero finita”.