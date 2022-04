Playoff Serie C 2021/2022: tabellone, regolamento e date delle partite Tutto quello che c'è da sapere nella corsa all'ultimo posto per la Serie B

Definite le griglie di playoff di Serie C 2021/22: ecco tutto quello che c'è da sapere dal regolamento, passando alle date in cui si disputeranno le partite.

Il regolamento - Partecipano ai playoff 28 squadre. Di queste 21, ovvero 7 per ogni girone, compreso l'Avellino, scenderanno in campo dai playoff girone. Altre 7, invece, sono ammesse direttamente ai playoff nazionali.

Gli spareggi promozione, per conquistare il quarto e ultimo posto per accedere in Serie B dopo la promozione diretta di Südtirol, Modena e Bari, sono, dunque, divisi in tre fasi: playoff del girone; playoff nazionale; final four.

Di 28 ne resterà solo una - Le squadre che si sono qualificate per disputare i playoff sono le seguenti.

Girone A: Feralpisalò, Renate, Lecco, Pro Vercelli, Triestina, Juventus Under 23, Piacenza, Pergolettese, Pro Patria.

Girone B: Reggiana, Cesena, Entella, Pescara, Ancona, Gubbio, Lucchese, Olbia, Carrarese.

Girone C: Catanzaro, Palermo, Avellino, Virtus Francavilla, Monopoli, Monterosi Tuscia più altre tre squadre da determinare.

Playoff Gironi Serie C 2021/2022 - Al primo turno dei playoff dei gironi di Serie C 2021/2022 partecipano le 2 peggiori quarte dei 3 gironi (tra cui l'Avellino) e tutte le squadre che si sono classificate tra il quinto ed il decimo posto di ciascun girone, più l’undicesima del girone in cui è presente la squadra che ha vinto la Coppa Italia di Serie C (il Padova nel girone A).

Le squadre si affrontano, in gara unica e quelle vincenti avranno accesso al secondo turno dei gironi: entreranno in scena, in questa fase, anche le due peggiori quarte (tra cui l'Avellino) e la quinta classifica nel girone in cui non è presente la migliore quarta dei gironi. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari avrà accesso al secondo turno playofff del girone la squadra meglio classificata al termine della regular season.

Le date - Di seguito le date dei Playoff Gironi Serie C 2021/2022.

Primo turno - Gara unica Domenica 1 maggio 2022.

Scondo turno - Gara unica Mercoledì 4 maggio 2022.

Le partite del primo turno:

Girone A – Lecco - Pro Patria, Pro Vercelli - Pergolettese, Juventus U23 – Piacenza.

Girone B – Pescara - Carrarese, Ancona - Olbia, Gubbio – Lucchese.

Girone C – Monopoli - Picerno, Virtus Francavilla - Monterosi Tuscia, Foggia - Turris.

Le partite del secondo turno:

Girone A – Triestina - da determinare.

Girone B – Entella - da determinare.

Girone C – Avellino - da determinare.

Primo turno playoff nazionale Playoff Nazionali Serie C 2021/2022 - A causa dell'esclusione del Catania e della diversa composizione numerica dei gironi, per determinare la squadra "meglio classificata" e il relativo miglior piazzamento per le squadre del Girone C si utilizzerà un coefficiente moltiplicatore pari a 1,05555556 "ottenuto dal rapporto tra il numero totale delle gare di regular season giocate nei gironi A e B (38) e il numero totale di quelle giocate nel girone C (36)", come recita la nota ufficiale.

Al primo turno del playoff Nazionale parteciperanno 10 squadre: le 6 provenienti dai playoff dei gironi, le 3 terze classificate nella stagione regolare e, infine, la migliore quarta classifica della regular season (il Renate).

Gli accoppiamenti vengono definiti dal sorteggio tra le teste di serie, che hanno il diritto di giocare in casa il ritorno della doppia sfida, ovvero le 3 squadre classificatesi terze nei gironi, la squadra vincitrice della Coppa Italia di Serie C (o la subentrata) e la meglio classificata in regular season tra le 6 vincitrici dei playoff di girone.

Le teste di serie passano il turno in caso di parità complessiva dopo 180 minuti.

Le date delle gare:

Primo turno playoff Nazionale - Gara di andata domenica 8 maggio 2022; gara di ritorno giovedì 12 maggio 2022

Primo turno playoff Nazionali, le qualificate: Renate, Cesena, FeralpiSalò, Palermo più altre squadre da determinare.

Secondo Turno Nazionale Playoff 2021/2022 - A questa fase parteciperanno le 5 squadre provenienti dal primo turno dei playoff, più le tre seconde classificate dei gironi nella regular season. Le teste di serie saranno 4: le 3 seconde classificate dei gironi nella regular season, più la miglior classificata tra le vincitrici del Primo turno playoff nazionale.

Le teste di serie disputeranno le gare di ritorno in casa. In caso di parità dopo le sfide di ritorno, accedono alla Final Four le squadre con la miglior differenza reti nel doppio confronto. In caso di ulteriore parità, avanza la squadra testa di serie.

Le date delle gare:

Secondo Turno - Gara di andata martedì 17 maggio 2022.

Secondo Turno - Gara di ritorno sabato 21 maggio 2022.

Le qualificate

Girone A - Padova, più altre da determinare.

Girone B - Reggiana, più altre da determinare.

Girone C - Catanzaro, più altre da determinare.

Final Four - Le 4 squadre vincenti dei confronti del Secondo turno playoff nazionale prenderanno parte alla Final Four. Il tabellone prevede gare gare di andata e ritorno per le due semifinali e, dunque, la finale, sempre doppia per definire l'ultima promossa in Serie B. In caso di parità dopo i 180' non viene considerato il miglior piazzamento in campionato, ma vengono disputati supplementari ed eventualmente rigori. Nell'eventualità di parità dopo le gare di andata e ritorno della finale, si terrà conto della differenza reti. In caso di ulteriore parità su procederà con i tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore.

La squadra vincente si guadagnerà la promozione alla Serie B 2022/2023.

Le date delle gare:

Semifinali - Gara di andata mercoledì 25 maggio 2022.

Semifinali - Gara di ritorno domenica 29 maggio 2022.

Finale - Gara di andata domenica 5 giugno 2022.

Finale - Gara di ritorno omenica 12 giugno 2022.