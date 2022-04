Festa: "L'Avellino? Venuti meno i gol degli attaccanti su cui si è investito" Il sindaco: "Ultime partite al Partenio-Lombardi? Ecco il punto sul nuovo stadio"

A margine delle celebrazioni per la festa della Liberazione, il sindaco Gianluca Festa, si è soffermato sulla sconfitta dell'Avellino a Foggia e sui playoff, che i biancoverdi affronteranno a partire dal prossimo 4 maggio: “Francamente ieri siamo rimasti tutti delusi ed amareggiati. Io dico solo, ora concentriamoci per i playoff. Inutile piangere sul latte versato. Sappiamo che, sicuramente, questa squadra, quando è stata costruita, all'inizio, nonostante un grande investimento da parte della famiglia D'Agostino e legittime idee dello staff tecnico, ha acquistato calciatori che, alla distanza, soprattutto dal punto di vista realizzativo, non hanno garantendo un numero di reti sufficiente per arrivare al secondo o al terzo posto. Alla famiglia D'Agostino non posso addebitare nulla. Con l'arrivo di Gautieri e, soprattutto, di De Vito, in cui ripongo grande fiducia, in particolar modo per il futuro, abbiamo provato a sistemare le cose. Il campionato è finito, concentriamoci sui playoff. Abbiamo il dovere di combattere ogni battaglia, fiduciosi che si possa vincere. Vediamo. Speriamo. Fino alla fine, fino all'ultima partita, lotteremo e tiferemo Avellino, altrimenti ripartiremo imparando degli errori di quest'anno”.

Ultime partite per l'Avellino al “Partenio-Lombardi? Festa spiega: “Tendenzialmente, avendo risolto la questione tecnico-burocratica per la costruzione del nuovo stadio, legata al project, siamo pronti per andare avanti. Due, tre settimane fa ci sono pervenute le ultime documentazioni che andavano a integrazione della prima presentazione. Siamo pronti per chiudere l'iter e continuarlo in maniera più decisa”.