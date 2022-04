Avellino, riecco Maniero. Recupero fisico per il gruppo verso i playoff Serie C (girone C): si lavora anche sull'aspetto mentale verso gli spareggi promozione

Riparte l'Avellino dopo il ko di Foggia, che ha lasciato tanto amaro in bocca all'ambiente irpino. Percorso lungo verso i playoff in attesa dell'avversaria per la sfida in programma il 4 maggio. Tra meno di 9 giorni sarà ingresso, già da dentro o fuori, negli spareggi promozione e la preparazione dei biancoverdi è ripresa tra confronti e recupero fisico.

Il primo a raggiungere il terreno di gioco del "Partenio-Lombardi" è stato Fabio Tito, assente allo "Zaccheria" da contatto stretto di un positivo al covid: l'esterno ha lavorato a parte. Poi, passo dopo passo, i lupi hanno raggiunto il manto in sintetico. Confronti per Giuseppe Carriero e Alessandro Mastalli con Carmine Gautieri, per Riccardo Maniero con il direttore sportivo dell'Avellino, Enzo De Vito.

Riparte anche dall'aspetto mentale la dirigenza e lo staff tecnico con Maniero che ha lavorato con i compagni. Ben 6 calciatori hanno, invece, vissuto il pomeriggio ai box. Antonio Di Gaudio ha svolto personalizzato con Carriero. In palestra c'erano Oliver Kragl, Mamadou Kanoute, Claudiu Micovschi e Gennaro Scognamiglio. Confermata anche l'assenza di Alberto De Francesco per postumi influenzali.