L'Avellino applaude i ragazzi del vivaio per un risultato storico Stagione da incorniciare per Under 15, 16 e 17. E non è ancora finita

Mentre la prima squadra si prepara in vista dei playoff, in attesa di conoscere chi sarà l'avversaria nel secondo turno nella fase del girone, il settore giovanile guarda avanti con fiducia e ottimismo, confortato dai primi risultati conquistati dopo due anni di programmazione e investimenti. La priorità resta la crescita dei ragazzi del vivaio, ma è anche il rendimento e i traguardi raggiunti non possono che essere sottolineati rappresentando uno stimolo per continuare a migliorare e a lavorare lungo il solco tracciato. E così il club biancoverde ha deciso di utilizzare i propri canali social per tracciare un bilancio sulla stagione e applaudire i suoi tesserati: “Congratulazioni alle nostre formazioni Under 17, Under 16 e Under 15 per la qualificazione”. La Under 15 ha chiuso al primo posto nel girone E; Under 16 e Under 17 si sono, invece, piazzate seconde nel girone E. Per la prima volta nella storia del club le tre formazioni giovanili si sono qualificate per la fase finale dei rispettivi campionati. A breve ci sarà la pubblicazione dei tabelloni ufficiali con le prossime gare dei lupacchiotti.