Basket, Del Fes Avellino in campo a Monopoli. Formato: "Vogliamo confermarci" Appuntamento in Puglia, palla a due alle 20,30. Il punto sulle condizioni di Agbogan e Venga

Dopo aver centrato la quinta vittoria di fila per effetto del successo sulla Meta Formia, che è valso l'aggancio in classifica alla BPC Virtus Cassino e alla Virtus Bava Pozzuoli, la Del. Fes. Avellino scende in campo per il primo dei due recuperi accumulati lungo il corso della stagione: alle 20,30 appuntamento nella tendostruttura di Monopoli per la sfida con la Lapietra, che occupa il penultimo posto del girone D di Serie B in condominio con il Forio.

A presentare la sfida l'assistant coach Salvatore Formato: “Andiamo a Monopoli con lo stesso spirito con cui abbiamo affrontato le ultime partite, provando a offrire una prestazione più solida possibile a livello difensivo e giocando in attacco con grande equilibrio e bilanciamento. Monopoli viene da un periodo no a livello di risultati e da una sconfitta interna di misura con Reggi. Sappiamo che oggi per loro sarà una finale da dentro fuori, ma noi abbiamo il dovere di farci trovare pronti al tipo di partita che ci aspetta. Come è la situaizone infortunati? Come stanno Agbogan e Venga dopo l’infortunio di Domenica? La situazione infortuni, come sempre, non ci sorride: di Allen sapremo nel corso della mattinata il risultato della risonanza fatta ieri mentre per quanto riguarda Marco sarà regolarmente in campo con una vistosa fasciatura per coprire il taglio che si è procurato domenica scorsa”.

Classifica dopo 27 turni

(Zona playoff - salvezza - playout - retrocessione diretta)

1) Agrigento 50

2) Bisceglie 38*

3) Ruvo di Puglia 38

4) Salerno 36

5) Ragusa 36

6) Sant'Antimo 32

7) Taranto 32

8) Reggio Calabria 30

---------------------------

9) Torrenova 30

10) Molfetta 24*

11) Del Fes Avellino 20**

---------------------------

12) Pozzuoli 20*

13) Cassino 20

14) Monopoli 16*

15) Forio 16*

---------------------------

16) Formia 2*

NB: * una gara da recuperare | ** due gare da recuperare | Formia già retrocessa