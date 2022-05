Serie C, il post gara dell'Avellino nei playoff sul canale 696 TV OttoChannel Mercoledì la sfida tra i lupi e il Foggia: appuntamento sul canale 696 TV al termine del match

Si avvicina la prima sfida playoff dell'Avellino. Mercoledì (con orario da definire) sarà match contro il Foggia al "Partenio-Lombardi" per la squadra di Carmine Gautieri. OttoChannel vi offrirà il post-gara nel cammino playoff dei lupi. Due ore dopo il calcio d'inizio della gara, le interviste allo stadio con i tesserati biancoverdi e i commenti da studio per l'evoluzione degli spareggi promozione: Carmine Quaglia e Luca Esposito in studio, Angelo Giuliani dal "Partenio-Lombardi".

Il post-gara dell'Avellino è sul canale 696 TV OttoChannel. Il primo appuntamento è, quindi, per mercoledì: si attende la comunicazione ufficiale del calcio d'inizio della sfida tra i lupi e i satanelli, in programma mercoledì. Il Foggia ha superato la Turris con il risultato di 2-0 con le reti di Di Grazia e Curcio.

Aggiornamento - La Lega Pro ha definito l'orario del match Avellino-Foggia. Il calcio d'inizio è fissato per le 20.30. Alle 22.30 sarà "OffSide" sul canale 696.