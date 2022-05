Verso Avellino-Foggia, ammenda per i satanelli dopo la vittoria sulla Turris Ecco la decisione del giudice sportivo dopo la vittoria dei rossoneri sulla Turris

Tra le decisioni del giudice sportivo di Lega Pro, Stefano Palazzi, dopo il primo turno playoff c'è l'ammenda di 3mila euro per il Foggia, vincente sulla Turris con il finale di 2-0 e prossimo avversario dell'Avellino mercoledì sera (ore 20.30) al "Partenio-Lombardi", "per avere i suoi sostenitori intonato cori oltraggiosi e comportanti offesa, denigrazione e insulto per motivi di origine territoriale nei confronti dei tifosi della squadra avversaria:

1 - al 20° minuto del secondo tempo quelli occupanti il settore denominato “distinti nord”, nella consistenza di circa 700 persone, per circa due minuti;

2 - al 25° minuto del secondo tempo quelli occupanti il settore denominato “curva sud”, nella consistenza di circa 2000 persone, per circa un minuto;

3 - al termine della gara quelli occupanti il settore denominato “distinti nord”, nella consistenza di circa 700 persone, ripetuti per due volte;

4 - al termine della gara, durante le operazioni di deflusso, quelli occupanti il settore denominato “distinti nord”, nella consistenza di circa 700 persone, ripetuti per tre volte.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed.)."