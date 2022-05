Verso Avellino-Foggia, Giovanni D'Agostino: "Spero in un Partenio pieno" Playoff Serie C, l'amministratore unico IDC: "Appello all’unità, mettendo da parte l’amarezza"

Si avvicina l'esordio nei playoff per l'Avellino e sarà già dentro o fuori in gara unica per i lupi. Mercoledì (ore 20.30) la squadra di Carmine Gautieri ospiterà il Foggia. All'Avellino basterà il pareggio al 90' per accedere al turno successivo. Prezzi popolari per la sfida con i satanelli e la scelta è stata commentata così dall'amministratore della IDC, Giovanni D'Agostino: "Nella riunione svolta con la Lega, siamo riusciti a far applicare i prezzi popolari ai vari settori dello stadio Partenio. - ha spiegato il dirigente del club irpino - Anche la scelta dell’orario è stata ponderata per permettere a tutti di poter assistere al match. La nostra volontà è quella di riportare i veri protagonisti sui gradoni dello storico impianto dove sono state scritte pagine meravigliose di sport di questa provincia. Sarà la prima partita senza alcun genere di limitazione. La gara di mercoledì è di fondamentale importanza per tutti noi e per il nostro cammino sportivo. Spero di poter vedere un Partenio colmo di spettatori pronti a sostenere i propri colori. Abbiamo bisogno di tutti voi, dobbiamo ritornare a respirare quella meravigliosa atmosfera che ha fatto conoscere l’Avellino nel mondo. Il mio è un appello all’unità, mettendo da parte l’amarezza per i risultati ottenuti nella regular season, proiettandoci ai playoff con uno spirito diverso".