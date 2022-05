Playoff Serie C, Avellino-Foggia: alle 22.30 il post-gara in diretta sul 696 Appuntamento con “OffSide” le interviste dagli spogliatoi del “Partenio-Lombardi”

È ormai tutto pronto per l'esordio dell'Avellino nei playoff di Serie C e il post-gara è sul canale 696 TV OttoChannel con "OffSide". Alle 20.30 sarà calcio d'inizio per la gara Avellino-Foggia e subito dopo il triplice fischio sarà diretta sul 696 del digitale terrestre con le interviste dagli spogliatoi dello stadio "Partenio-Lombardi" con Angelo Giuliani e lo studio con Carmine Quaglia e Luca Esposito per i commenti e le analisi sulla gara e sul secondo turno del playoff dei gironi. Appuntamento, quindi, a partire dalle 22.30, con "OffSide" sul canale 696 TV OttoChannel.

Il regolamento del secondo turno - Le società vincitrici del match avranno, ovviamente, accesso alla fase playoff nazionale. Come per le gare del primo turno, in caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari, avrà accesso alla fase playoff nazionale la società meglio classificata al termine della regular season del campionato di Serie C.

Serie C - Playoff

Secondo Turno Gironi (calcio d'inizio alle 20.30)

Girone A: Triestina - Pro Patria, Pro Vercelli - Juventus Under 23

Girone B: Virtus Entella - Olbia, Pescara - Gubbio

Girone C: Avellino - Foggia, Monopoli - Virtus Francavilla