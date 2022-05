Avellino: Rastelli in pole, ma c'è anche una suggestione per la panchina Tra l'esonero di Braglia e l'annuncio di Gautieri c'era un profilo che torna d'attualità

Un weekend di riflessione dopo il ko nei playoff, all'ingresso nel tabellone degli spareggi: la stagione dell'Avellino si è chiusa con un epilogo inatteso per tempi e modalità, ma l'uscita di scena anticipata può essere sfruttata dal club per ragionare subito sul prossimo campionato. La proprietà vuole ripartire da una rosa completamente rivoluzionata, ma nella conferenza stampa di mercoledì sera è emersa la volontà di definire un cambio di passo anche per altri aspetti. Nell'ultima gara stagionale è parsa evidente la differenza di condizione fisica tra l'Avellino e il Foggia e sul piano della preparazione atletica non sono mancati i passaggi a vuoto nel corso del campionato chiuso con il ko contro i satanelli. Gli innesti sul fronte tecnico e sanitario nell'organigramma si legheranno, però, a doppio filo alla scelta dell'allenatore e del suo staff.

Un fine settimana in stand-by per poter ragionare a mente fredda su quanto accaduto e su quello che dovrà nascere in estate. In collegamento con "0825 - Focus Serie C" del 17 aprile scorso, Massimo Rastelli apriva ad un ritorno in biancoverde non ponendo limiti alla categoria (l'ultima volta in C per il tecnico è stata proprio nell'anno della promozione in Cadetteria con i lupi nel 2013). Prevale il progetto societario: così Rastelli in quell'occasione ed è il nome che si prende la scena tra i rumors di fine stagione per l'Avellino, anche in virtù del rapporto con il direttore sportivo biancoverde, Enzo De Vito.

Rimbalza anche la suggestione di un altro ritorno, ma in questo caso sarebbe una nuova sfida dopo quella terminata sul nascere per l'uscita di scena del club dalla Serie B nel 2018. Michele Marcolini è stato l'ultimo tecnico scelto da De Vito nella lunga parentesi 2011/2018. L'allenatore savonese arrivò in Irpinia dopo la salvezza ottenuta da Claudio Foscarini e avrebbe guidato per la prima volta una squadra in Serie B con la Cadettiera poi vissuta nel 2019 con il ChievoVerona. Marcolini è reduce dalla seconda avventura in carriera all'AlbinoLeffe. Inoltre, non scartata la pista che porta a Roberto Boscaglia, vicinissimo all'Avellino già nel corso della stagione dopo l'esonero di Piero Braglia e poco prima della virata sul profilo di Carmine Gautieri.