Avellino, la rivoluzione sfiderà le durate dei contratti: gli scenari I rinnovi e un adeguamento tra il 2021 e il 2022, il restyling profondo non sarà affare semplice

"Va rinnovato tutto". L'aria di rivoluzione in casa Avellino è stata esplicitata in più passaggi lungo la conferenza stampa di mercoledì sera, subito dopo l'eliminazione dai playoff, ma il desiderio della proprietà di dire addio a gran parte, se non a tutti i calciatori si scontrerà inevitabilmente con gli accordi sottoscritti nel percorso stagionale e in precedenza. Ad esempio, i rinnovi fino al 2024 di Fabio Tito e Luigi Silvestri sono stati siglati nel dicembre scorso, quelli di Salvatore Aloi (2024) e di Agostino Rizzo (2023) a febbraio e a gennaio è stato adeguato il contratto di Giuseppe Carriero, legato agli irpini fino al 2023. Il solo Sonny D’Angelo, in scadenza, è stato ceduto nella sessione invernale alla Reggiana. Poi, il 16 febbraio fu ufficializzato l'esonero di Piero Braglia e Salvatore Di Somma.

"Non ritengo che siano all'altezza di questi colori, quindi bisogna cambiare tutto", ha affermato il presidente biancoverde, Angelo Antonio D'Agostino. Il massimo dirigente ha aggiunto la consapevolezza delle difficoltà a cui andrà incontro la dirigenza, in particolar modo per i contratti con scadenza 2024. Solo due calciatori - Oliver Kragl, firmato da svincolato il 2 febbraio scorso, e Alberto De Francesco - hanno un accordo che terminerà il 30 giugno prossimo. Gran parte della rosa dell'Avellino è legata, invece, alla proprietà almeno per un'annualità, in 6 con un biennale e tra questi ci sono anche i rebus tecnici, con riferimenti chiari nelle scorse ore anche in sala stampa.

"Non è semplice, ma questo non significa niente. È difficile, ma queste situazioni vanno tolte e basta, a qualsiasi costo. Rifare una stagione così non esiste proprio": ha aggiunto D'Agostino, che non pone limiti pur riconoscendo la complessità delle dinamiche in cui l'Avellino vuole determinare novità. Ci sono, inoltre, due calciatori di rientro, Andrea Sbraga dalla Turris e Gabriele Bernardotto dal Teramo, e uno in uscita. Il 30 giugno prossimo Lorenzo Chiti saluterà la società biancoverde e rientrerà alla Fiorentina per fine prestito: il difensore non è mai sceso in campo con la maglia dell'Avellino.

Rosa - US Avellino

Scadenze contratti

Portieri: Forte (2023), Pane (2023), Pizzella (2024)

Difensori: Bove (2023), Dossena (2023), Ciancio (2023), Mignanelli (2023), Rizzo (2023), Scognamiglio (2023), Silvestri (2024), Tito (2024)

Centrocampisti: Aloi (2024), Carriero (2023), De Francesco (2022), Kragl (2022), Mastalli (2023), Matera (2023)

Attaccanti: Di Gaudio (2023), Kanoute (2023), Maniero (2023), Micovschi (2024), Murano (2024), Plescia (2024)

In prestito: Bernardotto (2023), Sbraga (2023)

Fine prestito: Chiti (2022)