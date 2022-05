Serie C: Avellino, come cambierà il girone C tra verdetti e attese Flusso promozioni/retrocessioni al netto della distribuzione tra i vari raggruppamenti

Il ko con il Foggia ha determinato l'uscita di scena anticipata dai giochi promozione per l'Avellino. Nella prossima settimana entrerà nel vivo la fase di analisi e programmazione per il nuovo campionato da vivere in Serie C e in attesa di una riforma, spesso evocata, per il terzo livello nazionale e per tutti i campionati italiani si prospetta una nuova partecipazione al girone meridionale (girone C) per la società biancoverde.

Ci sono i primi verdetti tra promozioni e retrocessioni, dal Bari in Serie B all'Audace Cerignola promosso in Serie C con il primo posto nel girone H di Serie D. La squadra pugliese entrerà nel gruppo delle squadre partecipanti alla zona meridionale della C. È ancora presto per un quadro completo, ma ci sono i primi dettagli con le squadre laziali, molisane e abruzzesi che oscillano tra il girone B e il girone C per gli equilibri territoriali generati dai titoli sportivi. Nella serata di ieri, inoltre, il Cosenza ha evitato la retrocessione diretta in terza serie vincendo in casa contro il Cittadella. Il Vicenza affronterà i calabresi nel playout di Serie B con l'Alessandria retrocessa in C in compagnia del Crotone (prossima partecipante al girone C) e del Pordenone.

Verdetti e attese per il nuovo girone C

Serie B - Playout: Cosenza-Vicenza

Retrocesse in Serie C: Alessandria, Crotone, Pordenone

Promossa in Serie B: Bari

Squadre del girone C impegnate nei playoff: Foggia, Monopoli, Catanzaro, Palermo

In Serie C: Avellino, Turris, Monterosi Tuscia*, Picerno, Juve Stabia, Latina, Campobasso*, ACR Messina, Taranto, Potenza

Serie C - Playout Girone C: Fidelis Andria - Paganese

Retrocessa in Serie D: Vibonese

Serie D - Gironi meridionali - Lotta promozione

Girone G: Giugliano in testa con il +6 sulla seconda

Girone H: Audace Cerignola, già promossa

Girone I: Gelbison Cilento 72, Cavese 70, Acireale 68

NB. In grassetto le squadre di riferimento per la zona meridionale

* potrebbero non essere inserite nel girone C per la ripartizione dei tre raggruppamenti