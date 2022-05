Avellino, indagine sulle aggressioni ai calciatori: perquisizioni e sequestri Anche l'ipotesi di rapina. Operazione condotta dalla Digos su disposizione della Procura di Avellino

Proseguono le indagini per risalire agli autori e per ricostruire quanto accaduto nella notte tra il 4 e il 5 maggio scorso, subito dopo il match Avellino-Foggia, match del secondo turno nazionale playoff di Serie C, con i calciatori vittime di presunte aggressioni da parte di pseudo-tifosi. Su disposizione della Procura di Avellino, gli agenti della Digos hanno eseguito perquisizioni e sequestri presso le abitazioni degli indagati.

Sono quattro le persone nel mirino dell'attività investigativa e a cui sono stati sequestrati telefoni cellulari, computer e altro materiale utile per le indagini condotte dalla Procura. Ai quattro sono contestate le presunte aggressioni e spunta anche l'ipotesi di rapina ai danni di un tesserato del club biancoverde. Anche le immagini di videosorveglianza sono poste sotto la lente di ingrandimento degli agenti per ricostruire quanto avvenuto al termine del match dei lupi nel clima di tensione avvertito con costanza nell'ambiente irpino dopo l'eliminazione della squadra dai giochi per la promozione in Serie B.