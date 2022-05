L'Avellino riparte da Taurino, ecco i dettagli del contratto Serie C, è ufficiale l'accordo tra il tecnico salentino e il club biancoverde

Roberto Taurino è il nuovo allenatore dell'Avellino. Il club biancoverde si affida al tecnico salentino per la ripartenza. Ecco la prima foto ufficiale con il direttore sportivo, Enzo De Vito, e la proprietà, Angelo Antonio e Giovanni D'Agostino. Il classe '77 si è legato agli irpini con un contratto annuale. Nella nota della società non sono state presentate opzioni: accordo fino al 30 giugno 2023. Taurino sarà presentato dall'Avellino nei prossimi giorni, ma non è stata ancora resa nota la data.

"L’Us Avellino 1912 comunica di aver raggiunto l’accordo con Roberto Taurino. L’allenatore, nato a Lecce il 22 gennaio 1977, ha guidato nel corso della sua carriera Virtus Francavilla, Viterbese, Bitonto e Nardò. L’accordo decorre dal 1° Luglio 2022 e prevede una durata fino a Giugno 2023. - si legge nel comunicato - L’Us Avellino 1912 porge il suo benvenuto a Mister Taurino augurandogli buon lavoro per la nuova avventura con il club biancoverde. La presentazione alla stampa e ai media si terrà prossimamente".

Foto: ufficio stampa US Avellino 1912