Calciomercato Avellino, occhi su un giovane per il modulo di Taurino Attesa per lo staff tecnico e medico come per la conferenza stampa di presentazione

Nella mattinata di mercoledì è arrivato l'annuncio di Roberto Taurino, ora è attesa per la definizione dello staff tecnico e medico e dei primi movimenti di mercato in casa Avellino. Manca la data della presentazione ufficiale del nuovo tecnico: probabilmente l'intenzione societaria è di svelare i nomi dei collaboratori dell'allenatore salentino prima o all'interno della conferenza stampa che aprirà la nuova stagione, almeno nella prospettiva, dopo quella in cui la dirigenza e la proprietà chiarirono l'idea di un restyling profondo della rosa. Così non sarà, a meno di clamorose sorprese. Nei prossimi giorni si valuteranno i diversi casi con la durata contrattuale, gli interessi di altre società o le volontà di club e tesserati a fare la differenza.

Taurino ha spesso utilizzato il 3-4-2-1, modulo base, ma ha mostrato più soluzioni lungo la scorsa stagione. Il classe '77 ha proposto anche il 3-5-2 e la proiezione offensiva con le due punte e un solo trequartista. Ecco la riprova dell'evoluzione del sistema tattico. Ci sarà tanto da analizzare all'interno della rosa biancoverde per la possibilità di ritrovarsi jolly in casa e occhio a un giovane che ha fatto molto bene con la guida di Taurino. Roberto Pierno (numero 18 al "Partenio-Lombardi" nella gara del 9 ottobre scorso) è stato protagonista in maglia Virtus Francavilla (34 presenze tra campionato, coppa e playoff con 3 gol e 6 assist) nel ruolo di centrocampista con la capacità di lavorare sulla corsia destra sia con il centrocampo a 5 che con quello a 4. Il pugliese, classe 2001, farà rientro al Lecce, promosso in A, dopo il prestito in biancazzurro e potrebbe fare al caso dei lupi. Sono solo le prime battute di un calciomercato che vedrà l'Avellino impegnato sui giovani per un progetto da mix di talento ed esperienza.