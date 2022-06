Avellino, D'Agostino: "Taurino ambizioso. Chi partecipa vuole vincere, però..." Serie C, il commento del presidente del club biancoverde sull'arrivo del nuovo tecnico

A margine della presentazione della Fiera Campionaria Venticano, giunta alla quarantetreesima edizione, il sindaco di Montefalcione e presidente dell'Unione Sportiva Avellino, Angelo Antonio D'Agostino, si è espresso anche sulla fase del club biancoverde e sul mercato: "Primi movimenti? Credo entro fine giugno perché non abbiamo ancora la possibilità di farlo. Non ci sono nemmeno i modi per fare acquisizioni, però ci sono tanti contatti. - ha spiegato il massimo dirigente del club irpino - Vi posso dire che stiamo mettendo in piedi una squadra ben motivata, organizzata bene. Adesso pensiamo un po' alla squadra che dovrà andare in campo, pensiamo a migliorarla e a trovare il giusto equilibrio tra quelli che abbiamo e quelli che devono venire".

Sul nuovo tecnico, Roberto Taurino: "Chi partecipa vuole sempre vincere, però è chiaro che dobbiamo fare i conti anche con quello che è il nostro girone. Certamente non faremo una squadra... partecipiamo per vincere. Credo che Taurino sia un giovane, molto motivato e ha voglia di fare. - ha aggiunto D'Agostino - La cosa che mi ha colpito di lui è proprio questo. È un ragazzo molto motivato, molto ambizioso e speriamo che molte delle ambizioni che ha le possa acchiappare".