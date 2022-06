US Avellino, dall'8 giugno la campagna abbonamenti: i dettagli Serie C, il club biancoverde ha annunciato giorni, orari e modalità per la stagione 2022/2023

Mercoledì 8 giugno, alle 15, inizierà la campagna abbonamenti dell'Unione Sportiva Avellino per la stagione 2022/2023, denominata "Finché Vivrò". L'acquisto sarà a disposizione alla biglietteria dello stadio "Partenio-Lombardi" e sul circuito TicketOne (punti vendita e online).

Fidelity Card - "In continuità con le campagne di fidelizzazione delle ultime due stagioni e grazie alla buona risposta ricevuta partirà la nuova iniziativa “Finché Vivrò”. - si legge nella nota del club - Come per la scorsa stagione, oltre ad essere necessaria per la sottoscrizione degli abbonamenti, la card avrà anche la funzione dell’ex "tessera del tifoso" e darà la possibilità di usufruire di scontistiche ed iniziative ad hoc. Il club, come senso di riconoscenza verso coloro i quali negli ultimi due difficili anni hanno mostrato incondizionata fedeltà, ha deciso di regalare la fidelity card "Finché Vivrò" ai 2500 sottoscrittori delle "Stay With U.S.".

Abbonamenti - "Si ricorda che l’abbonamento dovrà essere caricato, secondo la normativa vigente, sulla Fidelity Card "Finché Vivrò". Per coloro i quali non sono in possesso della “Stay With U.S.” sarà possibile sottoscrivere la nuova “Finché Vivrò” al costo di €10,00 a partire da Mercoledì 8 Giugno 2022 alle ore 15.

Tre fasi per i prezzi

Fino al 30 giugno

Intero: Tribuna Montevergine Settori A/B-D/E 225 euro, Tribuna Terminio 140, Curva Sud 95

Ridotto over 65, under 18, donne, famiglie: Tribuna Montevergine Settori A/B-D/E 190 euro, Tribuna Terminio 115, Curva Sud 80

Under 12: Tribuna Montevergine Settori A/B-D/E 140 euro, Tribuna Terminio 80, Curva Sud 50

Fino al 31 luglio

Intero: Tribuna Montevergine Settori A/B-D/E 255 euro, Tribuna Terminio 155, Curva Sud 110

Ridotto over 65, under 18, donne, famiglie: Tribuna Montevergine Settori A/B-D/E 205 euro, Tribuna Terminio 130, Curva Sud 95

Under 12: Tribuna Montevergine Settori A/B-D/E 155 euro, Tribuna Terminio 95, Curva Sud 65

Fino ad inizio campionato

Intero: Tribuna Montevergine Settori A/B-D/E 275 euro, Tribuna Terminio 175, Curva Sud 130

Ridotto over 65, under 18, donne, famiglie: Tribuna Montevergine Settori A/B-D/E 225 euro, Tribuna Terminio 150, Curva Sud 115

Under 12: Tribuna Montevergine Settori A/B-D/E 175 euro, Tribuna Terminio 115, Curva Sud 85

"Gli abbonamenti ridotti riguarderanno, come si può leggere in tabella, le seguenti categorie: over 65 nati prima del 31/12/1957, under 18 nati a partire dal 01/01/2004, under 12 nati a partire dal 01/01/2010, donne. I nuclei familiari composti da almeno 3 persone avranno diritto al prezzo “ridotto famiglia” per ogni tessera richiesta (ad es.: padre, madre e un figlio sottoscriveranno 3 abbonamenti con riduzione; un genitore e 3 figli avranno diritto a 4 abbonamenti con riduzione). Nel caso in cui uno dei figli dovesse essere under 12 avrà diritto al proprio ridotto. I ridotti famiglia potranno essere richiesti esclusivamente presso il botteghino dello stadio Partenio – Lombardi con annessa certificazione idonea e recente (stato di famiglia). I bambini nati a partire dal 01/01/2017 avranno libero accesso allo stadio. La biglietteria dello stadio Partenio - Lombardi, a partire da mercoledì 8 giugno 2022 e per tutto il mese, dal lunedì al venerdì osserverà i seguenti orari di apertura: mattina dalle ore 09,30 alle ore 13,00, pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 19,00

Si ricorda a tutti coloro i quali si recheranno in biglietteria per sottoscrivere l’abbonamento per la stagione 2022/2023 di presentarsi muniti della fidelity card “Stay With U.S”. Per chi seguirà la procedura online ci sarà un’apposita sezione per richiedere la tessera “Finchè Vivrò”. L’acquisto dell’abbonamento è subordinato alla presa visione e accettazione delle “Condizioni Generali di acquisto”, del “Regolamento d’Uso” dello Stadio “Partenio-Lombardi” di Avellino e del “Codice Etico” (o “Codice di Condotta”), consultabili nella loro versione più aggiornata, sul sito ufficiale all’indirizzo www.usavellino1912.com".