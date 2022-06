Serie C, la finale playoff si apre con il colpo esterno. Girone C, gli scenari Ecco come può cambiare il raggruppamento a cui parteciperà l'Avellino nella prossima stagione

Il Palermo vince a Padova nel primo atto della finale promozione per la Serie B e compie un passo forse decisivo nell'ottica del doppio confronto. Domenica prossima, al "Barbera", la squadra rosanero potrà anche pareggiare per ottenere l'accesso alla Serie C. Il Padova sarà, invece, costretto alla vittoria: tempi supplementari ed eventuali rigori in caso di successo con un gol di scarto (con due sarebbe pass veneto per la Cadetteria). Roberto Floriano regala al Palermo il vantaggio al 10' e confermato fino alla fine del primo match.

Prende più forza l'uscita di scena del club siciliano dal girone C di Serie C. Nel raggruppamento c'è il ritorno del Crotone, precipitato in due anni dalla A alla terza serie. Ci saranno tante conferme, al netto delle valutazioni Covisoc, e le prime volte di due campane, Gelbison e Giugliano, reduci dalle vittorie dei gironi I e G della Serie D. C'è, inoltre, un particolare legato al Monterosi Tuscia. Il club laziale ha chiesto il trasferimento nel girone B in cui è più forte la presenza di squadre del centro Italia, ma in virtù degli equilibri tra ingressi e uscite per aspetti territoriali potrebbe essere vano il tentativo formulato. Anzi, è possibile l'effetto contrario con la ventesima proveniente dal raggruppamento B per rendere pari quello C in caso di promozione del Palermo.

Serie C - Girone C 2022/2023: Avellino, Campobasso, Catanzaro, Cerignola, Crotone, Fidelis Andria, Foggia, Gelbison, Giugliano, Juve Stabia, Latina, ACR Messina, Monopoli, Monterosi Tuscia, Picerno, Potenza, Taranto, Turris, Virtus Francavilla.