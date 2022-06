Calciomercato US Avellino, un mediano e un attaccante pronti all'ingresso Dai derby campani alla nuova sfida in biancoverde: il club accelera in entrata

A meno di clamorose sorprese, Daniele Franco sarà un calciatore dell'Avellino nella prossima stagione. Era prevista l'accelerazione sul mercato e così è stato. Il centrocampista partenopeo, classe '94, è stato già vicinissimo a indossare la maglia dell'Avellino nella sessione invernale. Mancò davvero poco per concretizzare l'arrivo del mediano, protagonista della Turris outsider nel girone C. Due reti e cinque assist nelle trenta presenze con i corallini nell'ultimo torneo, chiuso con il primo turno playoff perso a Foggia. Il contratto con i corallini è in scadenza al 30 giugno ed pronto l'accordo con gli irpini dal primo luglio.

Al profilo di Franco si aggiunge quello di Giuseppe Guadagni. L'attaccante di Brusciano, classe 2001, ha realizzato cinque reti nelle 26 presenze con la maglia della Paganese nell'ultima stagione, chiusa con la retrocessione in Serie D per gli azzurrostellati, sconfitti nei playout dalla Fidelis Andria. Nei rumors rientrano anche le piste che portano a Mario Mercadante per la difesa e a Roberto Pierno per il centrocampo e nelle ultime ore spunta l'asse con la Sampdoria con tre nomi nella potenziale lista. Inizia ad accendersi davvero il mercato dei lupi in entrata.