Serie C, Virtus Francavilla: l'irpino Visconti nello staff tecnico di Calabro Prosegue la collaborazione con Calabro dopo l'avventura condivisa a Catanzaro

Pasquale Visconti sarà il preparatore dei portieri della Virtus Francavilla nella stagione 2022/2023. L'ex estremo difensore irpino sarà uno dei collaboratori di Antonio Calabro anche nello staff tecnico del club biancazzurro come nella precedente avventura a Catanzaro. Ecco una nuova sfida per Visconti nel girone C di Serie C.

La nota del club pugliese - "Virtus Francavilla Calcio comunica che è stato definito lo staff tecnico per la stagione 2022-2023. Mister Antonio Calabro sarà coadiuvato dai seguenti collaboratori.

Allenatore in Seconda: mister Alessandro Imbrogno

Preparatore Atletico: prof. Pasquale Sepe

Allenatore dei portieri: mister Pasquale Visconti

Recupero infortuni: prof. Alfredo Ciracì

La società augura a tutto lo staff tecnico un grande in bocca al lupo per le prossime sfide professionali in biancazzurro".

Foto: pagina ufficiale Facebook Virtus Francavilla Calcio