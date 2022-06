Serie C, le date della stagione 2022/2023: quando l'Avellino tornerà in campo Massima stabilità al regolamento sul minutaggio dei giovani: conferma per il prossimo campionato

Il consiglio direttivo della Lega Pro ha deliberato le date della stagione 2022/2023 di Serie C, che inizierà domenica 21 agosto con il primo turno eliminatorio della Coppa Italia di categoria. Nel weekend successivo - domenica 28 agosto - inizieranno le stagioni regolari con la prima giornata dei gironi A, B e C (epilogo delle regular season il 23 aprile 2023). Non cambia la formula dei playoff, il cui via è fissato per il 30 aprile 2023 e termineranno con la finale sempre in formato andata e ritorno il 4 e l'11 giugno 2023.

Nella mattinata di ieri, con il consiglio direttivo si è tenuto anche il comitato esecutivo di Lega Pro. "Un'ampia parte della riunione è stata dedicata al tema delle regole. In merito al regolamento sul minutaggio dei giovani, il Consiglio Direttivo ha condiviso la necessità di darne massima stabilità, confermandolo anche per la prossima stagione. - si legge nella nota della Serie C - Riguardo al campionato 2022/23, il Consiglio Direttivo ha inoltre approvato il codice di autoregolamentazione, all’interno del quale per la prima volta è stato inserito l’adempimento relativo al budget delle società. Infine è stata presentata l’attività del marketing di Lega Pro".