Avellino, quando i jolly di mercato possono nascere dalla lista dei partenti

Grande attesa in Serie C per Palermo-Padova, l'ultimo pass per la Serie B 2022/2023

Sarà una domenica di analisi e di attesa, classica per l'estate, a maggior ragione per il mese di giugno. Non può essere altrimenti con lo sguardo delle partecipanti alla Serie C rivolto allo stadio "Renzo Barbera" e all'ultimo atto dei playoff. Si ripartirà dall'1-0 Palermo sul Padova nel ritorno della finale promozione. I rosanero possono contare su due risultati su tre per tornare in Cadetteria e salutare il girone C. L'Avellino potrebbe ritrovarsi un avversario in meno nella lotta per la promozione diretta del prossimo campionato di terza serie al netto delle novità che emergeranno lungo l'estate per le varie squadre dal calciomercato, che chiarirà davvero le forze del raggruppamento meridionale 2022/2023.

Sessione estiva - La società irpina punta a costruire una rosa con altri dettagli e con scelte di discontinuità rispetto alle ultime due stagioni. Il direttore sportivo, Enzo De Vito, ha chiuso tre operazioni e ci sono subito due under. A Daniele Franco si legano i classe 2001, Marco Garetto e Giuseppe Guadagni. Si aprirà la settimana degli incontri con alcuni agenti per accelerare la fase di uscite dopo i contatti già avvenuti sin dall'eliminazione ai playoff. L'obiettivo è chiaro: la proprietà vuole ripartire da pochissimi calciatori e la proiezione futura è stata ribadita agli agenti dei tesserati non immaginati nel progetto con Roberto Taurino in panchina.

Le sorprese - Si cercherà la miglior soluzione tra ingaggi, durate contrattuali e volontà dei giocatori tra la nuova destinazione e gli obiettivi del potenziale club. Lo sprint dovrà essere piazzato per proseguire il percorso bilanciato in entrata. Per l'attacco il sogno resta Franco Ferrari (17 gol nel girone B con il Pescara), ma per l'italo-argentino, di proprietà del Napoli, c'è la prospettiva Serie B. L'equilibrio entrate-uscite può generare intese a sorpresa. Da rumors, all'Ancona interessa Giuseppe Carriero e nella squadra marchigiana spicca Alex Rolfini (19 gol nell'ultima stagione di Serie C). La Virtus Entella rinnova l'attenzione per Salvatore Aloi e nelle ultime ore spunta il mirino biancoverde su Facundo Lescano, attaccante dei liguri. La punta argentina è stata protagonista nel girone B con 10 gol. Insomma, nonostante lo scenario da braccio di ferro, possibile nei prossimi giorni, le stesse pedine in uscita potrebbero risultare utili nei giochi di mercato dell'Avellino.