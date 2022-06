Avellino, attacco in evoluzione: due certezze e un asso da rilanciare Prende forma il 3-4-3 di Taurino e non mancano i jolly nella rosa per il sistema tattico

Prosegue la serie di contatti con i procuratori per definire il cammino sul fronte uscite in casa Avellino e per domani è atteso un incontro tra il direttore sportivo biancoverde, Enzo De Vito, e l'agente di Riccardo Maniero, Vincenzo Pisacane. Sarà probabilmente l'occasione per compiere dei passi in avanti nel percorso estivo con l'equilibrio da trovare tra ingaggi, durate contrattuali e prospettive dopo la certificazione della volontà da parte del club di salutare la maggior parte dei calciatori della rosa 2021/2022. Sull'attaccante partenopeo, autore di una buonissima stagione in termini realizzativi, bloccato solo dall'infortunio nella parte finale del campionato e legato all'Avellino per un'altra annata (scadenza 2023) persiste l'interesse della Turris, che presenta una novità nell'organigramma con l'ingresso di un nuovo socio, il vice presidente Giacomo Di Franco. I corallini guardano con attenzione a Maniero per firmare uno step di crescita negli obiettivi.

Le conferme - Il sodalizio irpino punta a liberare diverse caselle dei reparti per pianificare nuove operazioni. Tra i pochi punti fermi ci sono Alberto Dossena in difesa, Jacopo Murano e Mamadou Kanoute in attacco e i jolly rappresentati dagli esterni, Claudiu Micovschi e Agostino Rizzo, utili nel 3-4-3 di Roberto Taurino. Inoltre, andrà chiarita la posizione di Antonio Di Gaudio. Il fantasista palermitano è reduce da una stagione condizionata dalle assenze per infortunio, ma ha rinnovato le sue qualità per la categoria quando ha avuto modo di metterle a disposizione del tecnico e della squadra: un asso per la Serie C da rilanciare pienamente.

Sul fronte entrate, Franco Ferrari è seguito da club di Serie B e in caso di permanenza in terza serie il Pescara vanterebbe una sorta di prelazione sul futuro dell'italo-argentino, autore di 17 reti con gli abruzzesi nel girone B: tanta concorrenza, ma l'Avellino resta attento perché il cartellino di Ferrari è di proprietà del Napoli e il contratto con i partenopei scadrà nel 2023. L'altro nome da rumors è quello di Alex Rolfini. Anche il nativo di Portomaggiore è seguito da una società del torneo cadetto, la Spal, ma occhio alle soluzioni fornite dalla lista dei partenti. All'Ancona piace Giuseppe Carriero, altra pedina in uscita, che però pare intenzionata a prendersi tempo prima di decidere una nuova eventuale destinazione.