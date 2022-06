Avellino, altro under: affondo finale per Manuel Ricciardi Terzino destro dell'Ascoli, nella passata stagione al Legnago

L’Avellino è alla stretta finale per Manuel Ricciardi, terzino destro di proprietà dell’Ascoli, lo scorso anno in prestito al Legnago Salus. Classe 2000, è un under di prospettiva di cui si dice un gran bene. Ci sarebbe ancora una piccola distanza tra domanda e offerta da limare con il club bianconero prima di arrivare all'intesa definitiva. L’obiettivo della dirigenza biancoverde è quello di completare gli ingaggi degli under entro la settimana prossima per poi concentrarsi sulle altre operazioni.