VIDEO | Avellino: Biancolino, De Napoli e Molino in Piazza Libertà, ecco perché Effetto sorpresa con i tre calciatori biancoverdi, impegnati nel settore giovanile del club

Sta per terminare la prima parte della campagna abbonamenti dell'Unione Sportiva Avellino, quella in cui sono previsti i prezzi più bassi per l'acquisto della tessera stagionale 2022/2023 e con l'hashtag #vivailcalciodiprovincia il club irpino ha deciso di rilanciare tramite i social l'invito ai tifosi. Nella scorsa settimana era stata superata quota mille ed è stata toccata anche quella 1500 nelle ultime ore.

Ora l'obiettivo societario è rivolto alla quota 1700 per il giorno 30, data in cui finirà la fase 1. Scendono in campo anche Raffaele Biancolino, Nando De Napoli e Gigi Molino, protagonisti del video pubblicato in mattinata dall'US Avellino in cui i tre ex calciatori biancoverdi, ora in società con ruoli nell'organigramma del settore giovanile, seguono le giocate dei bambini da una delle panchine di Piazza della Libertà (il video del club).