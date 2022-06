Avellino, la nuova quota abbonamenti. Serie C, girone C: lo scenario iscrizioni Mercato biancoverde, focus sulla difesa e c'è un nome in pole per la porta

Il 30 giugno terminerà la prima fase della campagna abbonamenti dell'US Avellino ed è stata superata quota mille nelle scorse ore. A fine mese si chiuderà il periodo in cui il club irpino ha determinato il costo più basso per le tessere stagionali per un graduale aumento con altre due fasi (1° - 31 luglio, 1° agosto - inizio campionato). Il dato dei mille abbonamenti va parametrato tra il prezzo scontato e l'effetto "scatola chiusa" in virtù di una rosa ancora in allestimento (passaggio inevitabile nel mese di giugno), verso le ufficialità di quattro accordi, quelli con Daniele Franco, Marco Garetto, Giuseppe Guadagni e Manuel Ricciardi, e all'orizzonte c'è Andrea Fulignati per la porta con il lavoro sottotraccia per altre pedine che prosegue (è il caso di Lorenzo Moretti per la difesa).

Nel frattempo, c'era grande attesa per le iscrizioni al prossimo campionato di Serie C e anche l'ACR Messina, dopo giorni di dubbi e difficoltà, ha presentato la documentazione utile. "L’amore per questa squadra ha prevalso su tutto, siamo pronti ad affrontare la serie C con un anno di esperienza in più sulle spalle. - ha spiegato il presidente del club peloritano, Pietro Sciotto in conferenza stampa - Il Messina sarà tanto più ambiziosa, tanto più organizzata, tanto più forte quanto saranno i messinesi coinvolti in questo progetto".

Serie C - Girone C 2022/2023: Audace Cerignola, Avellino, Campobasso, Catanzaro, Crotone, Fidelis Andria, Foggia, Gelbison, Giugliano, Juve Stabia, Latina, ACR Messina, Monopoli, Monterosi Tuscia, Picerno, Potenza, Taranto, Turris, Virtus Francavilla, Viterbese*.

NB. * ha partecipato al girone B nel 2021/2022, dovrebbe raggiungere le altre due laziali dopo la promozione del Palermo