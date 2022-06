Avellino, il girone C ti può portare a giocare un match in Toscana: ecco perché Serie C, la curiosità emerge dal potenziale organico del raggruppamento meridionale 2022/2023

È ancora presto per gli organici dei tre raggruppamenti della terza serie nazionale, nel mese di luglio sarà tutto definito dopo le verifiche Covisoc e le ufficialità da parte della Lega Pro, ma con la promozione del Palermo è possibile abbozzare l'elenco delle squadre partecipanti al raggruppamento meridionale.

Per l'uscita di scena dei rosanero e in virtù dell'obiettivo del numero pari, la soluzione più semplice appare quella di inserire le tre squadre laziali, una proveniente dal girone B, la Viterbese, con le due già presenti, Latina e Monterosi Tuscia e una curiosità riguarda proprio il club del presidente Luciano Capponi, che non proseguirà il proprio percorso in C allo stadio "Enrico Rocchi" di Viterbo. L'accordo per l'utilizzo dell'impianto non è stato rinnovato e, sfumata la pista che porta a Grosseto, il Monterosi ha optato per lo stadio "Ettore Mannucci" di Pontedera, a 300 chilometri dalla sede societaria.

Paradossalmente, un club del meridione potrebbe ritrovarsi a giocare un match esterno della prossima stagione in Toscana: una distanza ovviamente non impossibile da coprire, ma insolita perché ben oltre i consueti limiti geografici adottati dal ritorno dei tre gironi per la Serie C a un solo livello (dopo l'addio alla C2/seconda divisione). Il Monterosi ha indicato Pontedera nell'iter dell'iscrizione per le prime gare casalinghe, ma può modificare la sede degli incontri in corso d'opera.

Serie C - Girone C 2022/2023: Audace Cerignola, Avellino, Campobasso, Catanzaro, Crotone, Fidelis Andria, Foggia, Gelbison, Giugliano, Juve Stabia, Latina, ACR Messina, Monopoli, Monterosi Tuscia, Picerno, Potenza, Taranto, Turris, Virtus Francavilla, *.