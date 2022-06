US Avellino, il dato della campagna abbonamenti dopo il primo weekend Prima il Bari, ora il Palermo: il girone C con nuovi equilibri verso la stagione 2022/2023

La campagna abbonamenti dell'Unione Sportiva Avellino per la stagione 2022/2023, aperta mercoledì scorso, attiva anche online e reduce dalla pausa del fine settimana per il botteghino del "Partenio-Lombardi" nei giorni di sabato e domenica, ha raggiunto la quota di 450 tessere sottoscritte. Il primo abbonato è Errico Petrozziello, che ha acquistato gli abbonamenti per la prossima annata sportiva con l'omonimo nipote nonostante la forte pioggia caduta nelle ore dell'apertura della campagna.

A "scatola chiusa" - L'Avellino ha deciso di puntare su una politica di prezzi popolari in particolar modo per il mese di giugno. Il club irpino spera di ottenere la risposta massima e immediata del pubblico nonostante i risultati negativi dell'ultimo campionato e con le attese della tifoseria legate al calciomercato. La sessione estiva inizierà solo il prossimo primo luglio, ma la dirigenza biancoverde ha definito tre operazioni in entrata - Daniele Franco, Marco Garetto e Giuseppe Guadagni - ed è al lavoro per le tante uscite dalla rosa. Il girone C della Serie C presenta l'uscita di scena del Palermo, promosso in Serie B.