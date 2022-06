Avellino, ecco il nuovo profilo per la porta. È ufficiale lo staff medico Avversario dei lupi nell'ultima stagione, in uscita dal Potenza e vicino al club irpino

Richard Marcone per la porta biancoverde: l'Avellino appare pronto a puntare sull'estremo difensore classe '93, in uscita dal Potenza. Lo staff dirigenziale e tecnico è deciso nell'affidare il ruolo di portiere titolare a Marcone, che prenderà il posto di Francesco Forte, in uscita. Nel frattempo, è ufficiale lo staff medico del club irpino per la stagione 2022/2023. Il responsabile sanitario sarà Andrea Massa.

La nota ufficiale - "L’U.S. Avellino 1912 comunica che a partire dal 1 luglio 2022 il dottor Andrea Massa sarà il nuovo responsabile sanitario della società. Si tratta del terzo ritorno in biancoverde per Massa che in Irpinia ha già collaborato con il club in altre due occasioni: dalla stagione 2004/2005 al campionato 2006/2007 (nelle quali il club ha ottenuto due promozioni in serie B) e nella stagione 2010/2011 nella seconda divisione di Lega Pro. Il dottor Massa sarà coadiuvato dai medici sociali dott. Alessandro Ciarimboli e dott. Giuseppe Matarazzo. A completare lo staff medico i fisioterapisti dott. Alberto Ambrosone e dott. Pasquale Maglio ed il massaggiatore Alessandro Picariello. Il club, inoltre, si avvarrà della consulenza ortopedica del dott. Domenico Lup, della consulenza sull’integrazione del dott. Carmine Blasi e della consulenza alimentare del dott. Giuseppe Pasquariello. La società porge il più sentito benvenuto nel club ai summenzionati professionisti".