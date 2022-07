US Avellino, abbonamenti: ecco il dato finale della prima fase La quota raggiunta nella sottoscrizione delle tessere stagionali per il 2022/2023

Si è chiusa con 2165 tessere stagionali sottoscritte la prima fase della campagna abbonamenti dell'Unione Sportiva Avellino. Aperta l'8 giugno, è terminato nelle scorse ore il periodo con i prezzi più bassi. Da oggi, con l'avvio del mese di luglio, inizia un graduale aumento del listino relativo ai costi per i vari settori con altre due fasi previste, la prima fino al 31 luglio, la seconda fino all'inizio del campionato.

La stagione regolare della Serie C 2022/2023 inizierà domenica 28 agosto. L'abbonamento è legato, secondo la normativa vigente, alla Fidelity Card "Finché Vivrò". Per coloro i quali non sono in possesso della “Stay With U.S.” (la fidelity card precedente) sarà possibile sottoscrivere la nuova al costo di dieci euro.