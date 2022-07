Avellino, Fabbro lascia la guida dell'Under 17: ecco il nuovo percorso Un altro ritorno per l'ex difensore biancoverde: nuova sfida in Lega Pro

Alessandro Fabbro lascia il ruolo ricoperto nel settore giovanile dell'Unione Sportiva Avellino. L'ex difensore biancoverde ha guidato la formazione under 17 nazionale, che ha chiuso in semifinale playoff, con il ko contro il Padova (1-0) un ottimo percorso stagionale. Fabbro sarà il vice allenatore nello staff della prima squadra della Pergolettese nel campionato 2022/2023. Ritorno nel club lombardo per il nativo di Cormons, che ha giocato nella Pergolettese nella stagione 2018/2019. Fabbro sarà il vice di Giovanni Musa.

US Pergolettese 1932 - Staff tecnico

Allenatore: Giovanni Musa

Vice allenatore: Alessandro Fabbro

Preparatore atletico: Marvin Vigani - Andrea Allevi

Preparatore dei portieri: Gianni Piacentini

"La squadra si radunerà il 14 luglio, presso il C.S. Bertolotti, per sottoporsi a tutte le procedure sanitarie, previste dal protocollo sanitario, e per la consegna del materiale. - si legge nella nota ufficiale - A seguire si svolgerà la prima seduta di allenamento che proseguiranno,poi, sino al giorno 19. Il 20 luglio, la squadra si sposterà a Serina (BG), per proseguire la preparazione in altura, dove alloggerà presso l’Hotel Carrara e potrà utilizzare gli impianti sportivi messi a disposizione dall’amministrazione comunale e dalla Società Accademia Valseriana. Il rientro a Crema è previsto per sabato 30. Seguirà prossimamente la comunicazione sulle amichevoli che si stanno definendo".