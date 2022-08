US Avellino, Franco: "Decisiva la carica del tifo. Saremo pronti per l'esordio" Il centrocampista: "Avremo sempre il dodicesimo uomo sugli spalti. Competizione preziosa nel gruppo"

Daniele Franco è stato uno degli ospiti della terza edizione della "Festa Biancoverde", organizzata dal Club Lupi Valle Caudina "San Martino Biancoverde". Il centrocampista ha preso parte all'evento in compagnia del direttore sportivo, Enzo De Vito, e di Jacopo Murano. "La Festa del Lupo è stata entusiasmante e l'affetto dei tifosi ci permetterà di fare sempre meglio. - ha spiegato il mediano dell'Avellino a margine dell'evento - Saranno il nostro dodicesimo uomo e nei momenti di difficoltà sapremo che ci daranno una grande mano. Siamo qui per fare grandi cose con l'auspicio, attraverso i tifosi, di fare un grande campionato. Arrivo in un ambiente importante, una squadra importante con una tifoseria che ti dà carica in ogni partita. Sono arrivato qui con la massima umiltà e so che vuol dire il peso di questa maglia in termini di prestazione e di ambiente. Quindi, faremo il meglio soprattutto per dare una grande gioia ai tifosi".

San Martino Valle Caudina vale quasi come il ritorno a casa per Franco: "Mio padre è nato e cresciuto qui. Per me ha un sapore particolare e diverso. A prescindere da questo, metterò il massimo impegno e faremo grandi cose. Le squadre importanti hanno giocatori di livello in tutti i reparti. Chi viene e verrà darà una grande mano alla causa. Sappiamo che comunque ci sarà da combattere in tutte le partite. La competizione crea amalgama nel gruppo. Dopo 20 giorni di ritiro più 10 giorni qui comunque bisogna anche conoscersi con i nuovi innesti. Siamo qui per lavorare e arrivare pronti al 4 settembre".