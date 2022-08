US Avellino, ufficiale l'acquisto di Casarini dall'Alessandria Visite mediche per il centrocampista e per Illanes. Aloi al Pescara

Federico Casarini è un nuovo calciatore dell'Avellino. Il centrocampista entra nella rosa a disposizione di Roberto Taurino. Il carpigiano è stato protagonista con la maglia dell'Alessandria nelle ultime tre stagioni. Il club irpino non ha specificato la durata contrattuale. È attesa per l'annuncio del ritorno di Julian Illanes con il trasferimento di Salvatore Aloi al Pescara: il calabrese ha già cambiato la descrizione del suo profilo social.

La nota ufficiale - "L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver acquisito a titolo definitivo dall’ U.S. Alessandria Calcio 1912 le prestazioni sportive del calciatore Federico Casarini. Nato a Carpi il 7 settembre 1989 il centrocampista è cresciuto nelle giovanili del Bologna, club con il quale ha esordito tra i professionisti in serie A nella stagione 2008/2009. Oltre a quella del club emiliano, in carriera ha indossato le maglie di Cagliari, Lanciano, Novara, Ascoli ed Alessandria. Tra i professionisti, in totale, ha collezionato 378 presenze, divise tra serie A, serie B e serie C, nelle quali ha messo a segno 14 gol e fornito 26 assist ai propri compagni di squadra. Benvenuto ad Avellino Federico!".

Il comunicato dei grigi - "L’Alessandria Calcio comunica il trasferimento a titolo definitivo all’Avellino di Federico Casarini. A Fede, 100 gare e 6 gol in Grigio, il ringraziamento per l’impegno profuso in maglia Grigia con il miglior augurio per il proseguimento della sua carriera".

Foto: ufficio stampa U.S. Avellino 1912