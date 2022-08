Campobasso e Teramo, ricorsi respinti: la Serie C inizia il 4 settembre Attesa per i calendari con il programma gare dei club di terza serie

Sono stati respinti i ricorsi di Campobasso e Teramo, presentati dai due club al Consiglio di Stato. La Serie C può iniziare il prossimo 4 settembre con 60 squadre ai nastri di partenza. È già attesa per i calendari, rinviati in attesa dell'esito in ambito ordinario. Il programma gare del torneo di terza serie sarà svelato nel pomeriggio.

Serie C 2022/2023

Girone A: Albinoleffe, Alessandria, Arzignano Valchiampo, Feralpisalò, Juventus U23, Lecco, Mantova, Novara, Padova, Pergolettese, Pordenone, Pro Patria, Pro Sesto, Pro Vercelli, Renate, Sangiuliano City, Trento, Triestina, Vicenza, Virtus Verona.

Girone B: Ancona, Carrarese, Cesena, Fermana, Fiorenzuola, Gubbio, Imolese, Lucchese, Montevarchi, Olbia, Piacenza, Pontedera, Recanatese, Reggiana, Rimini, San Donato Tavarnelle, Siena, Torres, Vis Pesaro, Virtus Entella.

Girone C: Audace Cerignola, Avellino, Catanzaro, Crotone, Fidelis Andria, Foggia, Gelbison, Giugliano, Juve Stabia, Latina, Messina, Monopoli, Monterosi, Pescara, Picerno, Potenza, Taranto, Turris, Virtus Francavilla, Viterbese.