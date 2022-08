Serie C: Avellino, esordio con il Pescara. Ecco il cammino dei lupi Svelate anche le date relative alla Coppa Italia di Serie C

Subito Pescara-Avellino: esordio contro i biancazzurri per i lupi nel campionato di Serie C 2022/2023. L'Avellino sarà di scena all'Adriatico per la prima giornata del torneo, che inizierà il prossimo 4 settembre. Gli irpini affronteranno la Gelbison per il debutto ufficiale tra le mura amiche. Due trasferte consecutive alla nona e alla decima giornata, che ovviamente si trasformeranno in doppia gara casalinga nel girone di ritorno. La sfida con il Giugliano è fissata per il tredicesimo turno di campionato con gli altri due derby ravvicinati: Juve Stabia alla sedicesima e la Turris alla diciassettesima. L'Avellino chiuderà la regular season al Partenio-Lombardi con il match contro il Monterosi.

1) Pescara - Avellino

2) Avellino - Gelbison

3) Monopoli - Avellino

4) Avellino - ACR Messina

5) Latina - Avellino

6) Avellino - Potenza

7) Crotone - Avellino

8) Avellino - Audace Cerignola

9) Viterbese - Avellino

10) Virtus Francavilla - Avellino

11) Avellino - Catanzaro

12) Foggia - Avellino

13) Avellino - Giugliano

14) Picerno - Avellino

15) Avellino - Taranto

16) Avellino - Juve Stabia

17) Turris - Avellino

18) Avellino - Fidelis Andria

19) Monterosi Tuscia - Avellino

Serie C 2022/2023

Inizio: domenica 4 settembre

Soste: domenica 25 dicembre, domenica 1 gennaio

Turni infrasettimanalI

mercoledì 14 settembre

mercoledì 19 ottobre

mercoledì 30 novembre

mercoledì 1 febbraio

mercoledì 15 marzo

Turno Festività Natalizie: venerdì 23 dicembre

Termine: domenica 23 aprile

Coppa Italia Serie C 2022/2023

Primo turno eliminatorio: mercoledì 5 ottobre

Secondo turno eliminatorio: mercoledì 2 novembre

Ottavi di finale: mercoledì 16 novembre

Quarti di finale: mercoledì 7 dicembre

Semifinali - Andata: mercoledì 18 gennaio

Semifinali - Ritorno: mercoledì 15 febbraio

Finale - Andata: mercoledì 1 marzo

Finale - Ritorno: martedì 11 aprile