Avellino, test a Solofra: ore decisive per la punta Appuntamento alle 17.30 allo stadio Gallucci per l'ultima amichevole precampionato

Alle 17.30, allo stadio Agostino Gallucci di Solofra, sarà nuovo test per l'Avellino contro la rappresentativa locale. A 7 giorni dall'esordio ufficiale, in programma domenica 4 con calcio d'inizio alle 20.30 all'Adriatico per la sfida contro il Pescara, Roberto Taurino va a caccia di nuove soluzioni e ulteriori certezze dopo i buoni segnali lanciati nell'amichevole contro il Matese.

È mancato lo step di crescita per coefficiente di difficoltà nei test prestagionali e, inoltre, sono ore decisive per la punta. Lo sguardo della dirigenza irpina sarà rivolta al campo, ma anche ai contatti che proseguono per ridefinire il reparto avanzato. C'è il nome di Adriano Montalto, che appare in pole, ma sembra confermarsi distanza tra l'Avellino e la Reggina per la soluzione d'uscita dell'attaccante dal club amaranto. Con la scadenza della sessione estiva, fissata per il primo settembre, ormai dietro l'angolo, l'Avellino è chiamato allo sprint per presentarsi carico al debutto, subito da big match contro gli abruzzesi in trasferta.

Serie C - Girone C

Il cammino dell'Avellino

1) Pescara - Avellino, domenica 4/9 ore 20.30

2) Avellino - Gelbison, domenica 11/9 ore 17.30

3) Monopoli - Avellino, mercoledì 14/9 ore 21

4) Avellino - ACR Messina, domenica 18/9 ore 17.30

5) Latina - Avellino, sabato 24/9 ore 20.30