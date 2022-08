Taurino: "Grazie ai tifosi, Buon test ma non siamo neanche al 50%" Sul mercato: "Il direttore sa cosa deve fare, non è una lotta"

Le dichiarazioni di Roberto Taurino al termine dell'amichevole vinta 4-0 contro il Città di Solofra. "Ci tengo a ringraziare innanzitutto i tifosi, che ci hanno chiamato tutti insieme ad andare sotto la curva. Li voglio ringraziare per il messaggio che ci hanno fatto arrivare e per il calore che ci hanno fatto sentire, al di là di tutto quello che era stato dipinto, di negativo. Abbiamo trovato una tifoseria matura che, giustamente, pretende tanto. Questa è una piazza importante, chi viene a giocare qui deve avere voglia di crescere, migliorarsi e dare soddisfazioni a se stesso. Questo pubblico ha un calore enorme e, oggi, in una domenica di agosto, in un campo di provincia, ho visto una partecipazione incredibile, nonostante il clima non fosse dei migliori".

Sulla partita: "E' stato un buon test, abbiamo lavorato soprattutto sull'aspetto fisico. Una partita di una discreta intensità, un campo veloce. C'è ancora tanto da lavorare. E' una squadra talmente nuova che ci sono ancora tanti meccanismi da rodare e tante situazioni sulle quali migliorare. Secondo me, non siamo nemmeno al 50%".