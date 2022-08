Amichevole: Città di Solofra - Avellino 0-4, e tu c'eri al Gallucci? Sfoglia gli scatti di Mario D'Argenio e scopri se sei stato immortalato sugli spalti

Risultato di 4-0 all'Agostino Gallucci contro l'ASD Città di Solofra e inizia la settimana che porterà l'Avellino all'esordio stagionale, alla prima di campionato. Domenica (ore 20.30) i lupi saranno di scena all'Adriatico-Cornacchia per sfidare il Pescara: subito un big match per aprire la serie di gare ufficiali dell'annata sportiva 2022/2023. La rete di Riccardo Maniero, titolare nel test in terra conciaria ma sempre pronto all'uscita dalla rosa biancoverde, il raddoppio di Antonio Di Gaudio, il tris firmato da Jacopo Dall'Oglio e il 4-0 sul finale siglato da Tommaso Ceccarelli: ieri il poker contro il Solofra e buonissima partecipazione di pubblico sugli spalti del "Gallucci".

Sfoglia gli scatti di Mario D'Argenio e scopri se sei stato immortalato sugli spalti

Il tabellino.

Amichevole Precampionato

ASD Città di Solofra - Avellino 0-4

Marcatori: 9' pt Maniero, 41' pt Di Gaudio, 29' st Dall'Oglio, 46' st Ceccarelli

Solofra: D'Amico; Di Filippo, De Stefano, Trevisone, Catalano, Palumbo, Somma, Cataldo, Sabatino, Rapolo, Lettieri. All. Fiume. A disp. Egidio, Senatore, Guarino, De Maio, Di Grezia, Pappalardo, Di Giacomo, Villani, Moffa.

Avellino: Pizzella; Illanes, Sbraga, Auriletto; Rizzo, Dall'Oglio (30' st Tarcinale), Casarini, Tito; Kanoute (30' st Russo), Maniero (1' st Ceccarelli), Di Gaudio (30' st Maisto). All. Taurino. A disp. Marcone, Moretti, Ricciardi, Zanandrea, Franco, Bernardotto, Garetto, Scognamiglio.