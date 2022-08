Mercato Avellino, ultime ore per l'attacco. Montalto verso la Reggiana Dalle uscite ai possibili movimenti in entrata con il termine della sessione estiva dietro l'angolo

In casa Avellino sembra mancare l'accelerazione a poche ore dalla chiusura del calciomercato, ma occhio alle possibilità novità perché dai movimenti in uscita possono nascere operazioni in entrata. Alle voci nate sin dall'avvio della sessione estiva e confermate lungo i mesi si passa al contatto diretto e forse risolutivo: Riccardo Maniero alla Turris. Si cerca il punto di incontro, spesso evocato, tra le parti per rispondere alle esigenze dei club e alla richiesta del calciatore, legato all'Avellino fino al 30 giugno 2023. Nell'operazione potrebbe essere inserito anche un attaccante corallino: spunta il nome di Vito Leonetti, 16 gol nella passata stagione.

Nel frattempo, nell'altalena di rumors Adriano Montalto appare destinato al trasferimento alla Reggiana. Incontro tra i dirigenti del club emiliano e quelli della Reggina in mattinata ed emergono buone possibilità per la concretizzazione dell'affare tra le due società con il trasferimento dall'amaranto al granata per la punta, seguita dall'Avellino.

Sul fronte uscite si conferma l'attesa per i calciatori ai margini del progetto, ma non solo. Gabriele Bernardotto è seguito dall'Audace Cerignola, dal Sangiuliano e dalla Torres. Per Francesco Forte c'è sempre il Taranto. Inoltre, Mamadou Kanoute piace al Monopoli: il contratto che lega il senegalese all'Avellino scadrà nel 2023.