Mercato US Avellino, ufficiale l'arrivo di Gambale: i dettagli Si conferma l'attesa per la cessione di Riccardo Maniero alla Turris con l'intesa raggiunta

Diego Gambale è un nuovo calciatore dell'Avellino. Accordo tra il club irpino l'Aquila Montevarchi per il trasferimento in prestito con diritto di riscatto, obbligo in caso di promozione in Serie B da parte della squadra biancoverde. Si conferma l'attesa per la cessione di Riccardo Maniero alla Turris con l'intesa raggiunta nelle scorse ore, mentre sono in stand-by le posizioni di Gabriele Bernardotto, Francesco Forte, Andrea Sbraga e Gennaro Scognamiglio.

La nota ufficiale - "L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver acquisito dall’Aquila 1902 Montevarchi, a titolo temporaneo con diritto di riscatto che diventa obbligo in caso di serie B, le prestazioni sportive del calciatore Diego Gambale. Nato a Roma il 9 novembre 1998 l’attaccante è cresciuto nelle giovanili della Lazio. Successivamente Gambale ha indossato le maglie di Lupa Roma (con cui ha disputato il campionato primavera), Boreale, Montespaccato ed Aquila 1902 Montevarchi. L’anno scorso il suo esordio tra i professionisti con un bottino di 34 presenze 12 gol e 4 assist. Nelle sue precedenti esperienze aveva realizzato 60 gol in tre anni tra i dilettanti. Benvenuto ad Avellino Diego!".