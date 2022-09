Maniero dall'Avellino alla Turris, è ufficiale la cessione ai corallini I dettagli dell'accordo e del contratto firmato dall'attaccante partenopeo

Riccardo Maniero è ufficialmente un nuovo calciatore della Turris. L'Avellino ha ceduto a titolo definitivo l'attaccante al club corallino. A pochi minuti dalla conclusione della sessione estiva si concretizza un affare sempre presente nei rumors estivi. Maniero si è legato alla Turris con un contratto biennale (accordo fino al 30 giugno 2024).

La nota ufficiale - "S.S. Turris Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Riccardo Maniero (classe 1987), che ha sottoscritto un accordo di durata biennale con scadenza giugno 2024. L’attaccante centrale arriva a titolo definitivo dall’U.S. Avellino 1912: operazione definita nelle ultime battute della campagna trasferimenti grazie alle proficue interlocuzioni tra le proprietà dei due Club e le rispettive direzioni dell’area tecnica. Fortemente determinata a perfezionare questo ulteriore innesto di spessore, la società, con l’arrivo di Maniero, dota il reparto offensivo della rosa di ben 4 attaccanti andati in doppia cifra nell’ultimo campionato di serie C. Profilo che non ha bisogno di presentazioni, Maniero - cresciuto nelle giovanili della Juventus (successi giovanili ed orbita prima squadra nell’annata 2006-07) - ha vissuto la sua carriera quasi interamente in serie B, categoria nella quale ha collezionato oltre 300 presenze e messo a segno 73 reti giocando sempre in piazze importanti (Ascoli, Bari, Pescara Terni, Catania, Novara e Cosenza), ad eccezione delle iniziali esperienze in C con Lumezzane ed Arezzo e dell’ultimo biennio ad Avellino (26 presenze e 10 gol nella passata stagione; 11 sigilli nel 2020-21 in 38 presenze). In doppia cifra Maniero ci è andato, nel campionato cadetto, anche nelle stagioni 2015-16 (13 centri con il Bari), 2014-15 (18 gol tra Pescara e Catania) e 2013-14 (13 sigilli con il Pescara). Particolarmente significative le esperienze vissute, a più riprese, in riva all’Adriatico: tra i migliori marcatori della storia del Club abruzzese, ha contribuito con 4 reti anche alla promozione in A del 2012 con Zeman in panchina e compagni di reparto come Ciro Immobile e Lorenzo Insigne. S.S. Turris Calcio porge un caloroso benvenuto a Riccardo che sarà presentato ufficialmente in conferenza stampa".

Foto: sito ufficiale turris1944.it