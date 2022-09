Monopoli-Avellino 2-1, le pagelle: crolla la difesa, si salva solo un irpino Pacchetto arretrato bocciato completamente, attacco quasi non valutabile

Altra prestazione anonima per l'Avellino, che va ko a Monopoli (2-1) e subisce la seconda sconfitta in tre gare di campionato. Un solo punto ed è già notte fonda per i biancoverdi. Crolla la difesa, già da errori pesanti nella prima parte di gara, quando i pugliesi hanno costruito con semplicità il doppio vantaggio, si salva solo Federico Casarini con il gol che ha concesso la speranza del pari nel finale all'Avellino e con la prestazione.

Monopoli-Avellino 2-1, le pagelle

Il tabellino.

Serie C - Girone C

Terza Giornata

Monopoli-Avellino 2-1

Marcatori: 11' Starita (M), 23' Montini (M), 84' Casarini (A)

Monopoli (4-2-3-1): Vettorel; Viteritti, Fornasier, Bizzotto, Falbo; Hamlili, Vassallo; Rolando (65' Manzari), Montini (80' Corti), Starita (84' De Santis); Simeri (80' Bussaglia). All. Laterza. A disp. Ahmetaj, Avogadri, Cirrottola, Cristallo, Iurino, Piarulli

Avellino (3-4-3): Marcone 4; Moretti 4.5, Aya 4.5, Zanandrea 4 (50' Rizzo 5.5); Ricciardi 4, Dall'Oglio 4.5 (76' Murano sv), Casarini 6.5, Micovschi 4 (46' Russo 5.5); Guadagni 4.5 (46' Franco 5.5), Gambale 5, Kanoute 4.5 (76' Di Gaudio sv). All. Taurino 4. A disp. Antignani, Auriletto, Ceccarelli, Garetto, Matera,Pizzella, Trotta

Arbitro: Fiero.

Ammoniti: Gambale (A), Starita (M), Dall'Oglio (A), Micovschi (A), Vassallo (M)

Angoli: 2-1.

Recupero: pt 1', st 4'.